Noc Szkoleń, kojarzona najczęściej z Nocą Muzeów i Nocą Naukowców, to także ogólnopolskie wydarzenie, gdzie nauczysz się czegoś nowego, poszerzysz swoje horyzonty, poznasz nowych inspirujących ludzi. 25 marca odbędzie się kolejna edycja Nocy Szkoleń. Więcej szczegółów na Nocszkolen.pl.

Od samego początku przyjęta formuła Nocy Szkoleń polega na organizowaniu wspólnie z partnerami szkoleń o różnorodnej tematyce w różnych miastach i miejscach. Szkolenia odbywają się w małych grupach – to specjalność Nocy Szkoleń. W kameralnej atmosferze, nierzadko w kilkunastoosobowych grupach, trenerzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zarażają swoją pasją i entuzjazmem. W takiej atmosferze jest największa szansa na nawiązanie relacji, czy nawet przyjaźni z trenerem i innymi uczestnikami.

Starożytny sposób mierzenia czasu określał kiedy jest noc. Noc jest po zachodzie Słońca. Rytm przyrody wyznacza zatem czas rozpoczęcia Nocy Szkoleń. Obecnie Noc Szkoleń organizowana jest 2 razy w roku – w marcu i październiku. Wtedy Słońce zachodzi około godziny 18, co jest oficjalnym momentem rozpoczęcia Nocy Szkoleń.

Dziś dla większości z nas noc rozpoczyna się dopiero po północy albo wtedy, kiedy kładziemy się do snu. Noc jest czasem, kiedy zazwyczaj nie jesteśmy zajęci praca czy nauka. Jest wtedy szansa na to, aby zrobić to, na co naprawdę ma się ochotę. W nocy lubimy robić różne, niestandardowe rzeczy!

Co dla was przygotowaliśmy tym razem? Wspólnie z 36 partnerami przygotowaliśmy przeszło 140 szkoleń w 19 miastach. Udział w około 1/3 szkoleń jest bezpłatny. Pozostałe szkolenia są płatne, ale jak się przekonacie – za symboliczną kwotę. Więcej szczegółów na Nocszkolen.pl.

Ideą Nocy Szkoleń jest zwrócenie uwagi na konieczność uczenia się przez całe życie – lifelong learning. Dzięki edukacji nieformalnej uczymy się kreatywności, samodzielnego myślenia oraz odpowiedzialności za swój rozwój. Edukacja nieformalna nigdy się nie kończy. Noc Szkoleń jest niecodziennym zaproszeniem dla każdego, kto chce być bardziej świadomy siebie i otaczającego go świata.

Pomysłodawcą i organizatorem Nocy Szkoleń jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” (www.absolwencinawalizkach.pl), którego celem jest wspieranie - bez względu na wiek - szukających (lepszej) pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych. Pomysł Nocy Szkoleń narodził się we wrześniu 2012 roku. Obecna edycja Nocy Szkoleń jest już czwartą.